Vor 100 Jahren eskalierte Streit um Bahnstrecke

Es war am 1. Dezember 1918 um 20.45 Uhr, als die 6. Kompanie des Marburger Infanterieregiments per Sonderzug in Bad Radkersburg eintraf. „166 Soldaten sind damals mit Trommelwirbel und Trompetenklängen in der Stadt einmarschiert“, erzählt Armin Klein, Chronist der südsteirischen Bahnlinie.