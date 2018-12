Flott die Skipiste hinauf

„Die ,Liftler‘ haben auf dem Dreiländereck wahrlich einen tollen Job geleistet!“, staunt Manfred Malle, denn obwohl Naturschnee in Kärnten Mangelware ist, sind die Pisten im Skigebiet in einem Top-Zustand. Und Feistritz-Gails Vizebürgermeister muss es wissen, läuft er doch regelmäßig die Talabfahrt hinauf. Für die gut 750 Höhenmeter benötigte der ehemalige Profi-Sportler und heutige Co-Nationaltrainer im Militärischen Fünfkampf in seinen Spitzenzeiten flotte 38 Minuten.