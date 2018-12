Schock! Tournee steigt ohne Schlierenzauer

Die am 30. Dezember in Oberstdorf startende Vierschanzen-Tournee wird ohne Gregor Schlierenzauer in Szene gehen. Der zweifache Tournee-Gewinner und erfolgreichste Springer des Weltcups arbeitet mit ÖSV-Cotrainer Florian Liegl von Grund auf an einer neuen Sprungtechnik und benötigt noch Zeit, um diese zu stabilisieren. Die Heim-WM in Seefeld und Innsbruck ist das große Ziel des 28-Jährigen.