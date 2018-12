Automobile Trends: Wie fahren wir nächstes Jahr?

Keine Diesel-Fahrverbote in Österreich

Diesel-Krise, drohende -Fahrverbote und -Umtauschprämien - die bisher vor allem als sparsam bekannte Antriebsart beherrschte vor allem in Deutschland die automobile Themenlage 2018. Während in Österreich bis auf Weiteres Fahrverbote ausgeschlossen werden, steht deren im kommenden Jahr deren deutschlandweite Umsetzung an. Unter anderem in Stuttgart, Frankfurt, Köln, Bonn, Berlin, Essen und Gelsenkirchen müssen nach Gerichtsurteilen Beschränkungen eingerichtet werden. Zwar haben Kommunen Maßnahmen dagegen angekündigt, dass nächstes Jahr Einfahrverbote für alte Dieselautos kommen, scheint aber außer Frage. „So wie in den 1970er-Jahren die autofreien Sonntage Realität waren, werden 2019 die Dieselfahrverbote in vielen Kommunen großen Ärger und Staus verursachen“, skizziert Auto-Experte Dudenhöffer ein düsteres Bild für das kommende Jahr.