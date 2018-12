Rückblick auf 2018: Die besten Alben des Jahres

Nakhane - You Will Not Die

Was tut man, wenn man als Homosexueller in einer streng christlichen Gemeinde in Südafrika aufwächst und nicht weiß, wie man sich selbst authentisch und echt zeigen kann? Im Fall des 30-jährigen Nakhane lässt man alle Sorgen, Ängste und Probleme in die Musik einfließen und teilt diese Erfahrungen ehrlich mit der Öffentlichkeit. „You Will Not Die“, Botschaft und Mantra zugleich, ist das vielleicht spannendste Album des Jahres, das textliche Wertigkeit und musikalische Spannung unnachahmlich passend vereint. Soul, Electronic, Pop und Gospel vereinen sich wunderbar, stimmlich pendelt das Multitalent zwischen Anohni und Benjamin Clementine - je nachdem, was der Text gerade mitteilen will. Mehr Facettenreichtum und Authentizität gab es 2018 nicht zu finden.