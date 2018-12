Aufstand gegen geplantes Landes-Naturschutzgesetz

Mehrere Problemzonen durch Gesetzesnovelle

Den zweiten Teil der Zielformulierung sieht Umweltanwalt Donat bei weitem nicht erfüllt. Zum Beispiel mit der Bewilligungsfreistellung für Forstraßen, mit der sich der Naturschutz vollständig aus dem Wald verabschiede. Entwässerungen würden rechtlich zementiert: „Keine Spur mehr von Wasser in der Landschaft halten im Naturschutzgesetz“, prangert Donat an. Im Uferschutzbereich würde der Schutz des Naturhaushaltes de facto abgeschafft und beim Landschaftsschutz unmittelbar an Gewässern sieht der Umweltanwalt den erwähnten „Kniefall“.