Post-Überfall: Zweite Chance für junges Trio

Nämlich immer am Ende des Monats. Wie auch an jenem 31. Oktober als die Postlerin mit 15.400 Euro unterwegs war. Im Stiegenhaus des Wohnhauses in der Siezenheimerstraße lauerte der Räuber, stieß die Frau um und entriss ihr die Geldtasche. „Ich wollte sie nicht verletzen.“ Durch den Stoß fiel das Opfer die Stiege runter, verletzte sich leicht.