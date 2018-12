Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Gmunden

Am Montag um 5.30 Uhr kam es auf der Salzkammergutstraße im Gemeindegebiet von Gmunden zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 25-Jähriger aus Gmunden lenkte dabei seinen Pkw in Richtung Vöcklabruck. Zur gleichen Zeit fuhr ein 49-Jähriger aus Vöcklabruck in die Gegenrichtung und bog bei einer Kreuzung nach links Richtung Laakirchen ab.