Schwan in eisiger Not: Bergeaktion am Ritzensee

Die Schwäne vom Ritzensee in Saalfelden sorgten in der Vergangenheit schon mehrfach für Schlagzeilen, meist wegen ihres aggressiven Verhaltens, wenn ihnen Menschen zu Nahe kamen oder zuletzt, weil einer Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Aber das alles ist kein Grund für die Pinzgauer wegzusehen, wenn der übrig geblieben Vogel in Not ist: Gleich mehrere Personen schlugen am Freitag Alarm, weil das Tier mitten am Eis saß und sich einfach nicht mehr fortbewegte.