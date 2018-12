Pum über Luitz: „Bisschen schwanger gibt‘s nicht“

„Nachher sagen sie was anderes“

„Es geht nicht um den Luitz. Es ist gut für den Skisport, dass die Deutschen gewonnen haben. Es geht um die Sache, was da Reglement ist“, stellte Pum klar. „Mir geht es um das, dass sie was machen, und nachher sagen sie was anderes. Ein bisserl schwanger bin ich auch nicht.“