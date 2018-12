Wechselverbot! Real plant mit „Brasilien-Juwel“

Ronaldo will Vinicius

Vor allem der brasilianische Ex-Weltstar Ronaldo, der vor Kurzem Aufsteiger Real Valladolid übernahm, war an einer Leihe interessiert. „Ich habe Real Madrid um seinen Zugang auf Leihbasis gebeten“, so der ehemalige Weltklasse-Stürmer. Von seinen guten Beziehungen zu Real kann aber auch er nicht profitieren. Der Topklub lässt Vinicius nicht gehen.