Polizisten klärten Fahrerflucht-Unfall

Trotz Punschzeit und mehr als 190 Alko-Vortests gingen der Polizei bei ihrem jüngsten Planquadrat im Bezirk Waidhofen an der Thaya keine betrunkenen Lenker ins Netz - aber dafür konnten die aufmerksamen Beamten einen Unfall mit Fahrerflucht klären. Denn bei der Kontrolle einer 56-jährigen Lenkerin in Gloms fiel den Polizisten an deren Auto der stark beschädigte linke Außenspiegel auf. Es stellte sich heraus, dass das Corpus delicti von einer Kollision mit einem Reisebus herrührte, die tags zuvor in Schrems passiert war. Pech für die Frau, dass sich die Beamten bei der Fahrzeugkontrolle sogar noch an die entsprechende Funkfahndung ihrer Schremser Kollegen erinnerten.