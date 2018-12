Sensations-Silber! Pilhatsch holt WM-Medaille

„Sehr cool. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll“, lautete die erste Reaktion von Pilhatsch. „Das freut mich extrem, was ich hier geschafft habe. WM-Silber, das ist pure Freude.“ Mit der zweiten Semifinalzeit hatte sie sich für den Endlauf sozusagen Bahn 5 erarbeitet und somit Olivia Smoliga neben sich. An der in 25,88 Sekunden siegreichen US-Amerikanerin krallte sich die Grazerin fest und hielt so Holly Barratt und Co. auf Distanz. Die Australierin sicherte sich in 26,04 Bronze.