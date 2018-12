Schlafende Sitznachbarin im Flugzeug missbraucht

In den USA hat ein Mann wegen eines sexuellen Angriffs auf eine Frau an Bord eines Flugzeugs eine neunjährige Haftstrafe ausgefasst. Der Angeklagte wurde am Donnerstag in einem Gericht im Bundesstaat Michigan verurteilt. Der 35-Jährige werde nach Verbüßen seiner Strafe in sein Heimatland Indien abgeschoben, erklärte das US-Justizministerium.