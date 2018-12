„Es muss auch Platz für die Fehler geben“

Dein Kinofilm „Manaslu“ beeindruckt neben den großartigen Bildern durch fast schonungslose Offenheit. Der von Dir verschuldete Verkehrsunfall, bei dem 2013 ein junger Mensch starb, wird ebenfalls thematisiert. In Deinem Heimatort bist Du an den Pranger gestellt worden. Wie bist Du damit umgegangen?

Der Unfall war ein großer Fehler. Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut darf man nicht mehr Auto fahren. Wenn ich nach einer monatelangen Expedition, wo man extrem konsequent sein muss und keinen Fehler machen darf, nach Hause komme, tue ich mich schwer, mich an das Schablonenleben mit allen Vorschriften anzupassen und bin oft sehr blauäugig. Doch unabhängig davon haben mich die vielfach anonymen Anfeindungen in den sozialen Netzwerken sehr gestört. Wenn jemand kritisiert, muss er sich outen, dann habe ich großen Respekt davor. Leider handelte es sich bei den Kritikern im Netz meistens um Leute, die besser einmal selbst in den Spiegel schauen sollten. Ich habe so viele Jahre als Bergretter Leute ins Tal gebracht, die heute nicht mehr leben würden, das wird alles vergessen – auch mein soziales Engagement in Nepal. Das trifft mich sehr hart. Ich würde mit meiner Meinung sehr vorsichtig sein, wenn jemandem so etwas passiert.