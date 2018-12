Komet Wirtanen leuchtet bereits relativ hell

Die Lichtkurve des am 17. Jänner 1948 vom US-Astronomen Carl Alvar Wirtanen entdeckten Kometen entwickelt sich „wie vorhergesagt“, erläuterte der Weltraumforscher vom Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Akademie der Wissenschaften. Am hellsten leuchten Kometen meist wenige Tage nach dem Passieren des sonnennächsten Punktes, da die Wärme erst weiter in den Himmelskörper eindringen muss, damit in der Folge mehr Gas und Staub entweicht.