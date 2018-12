Die besten Trinkspiele für‘s Wochenende

Bei diesem Trinkspiel kommen so einige lustige, pikante oder peinliche Dinge ans Tageslicht. Und das funktioniert so: in einem Kreis am Boden oder rund um den Tisch sitzend, liest immer ein Spieler ein Kärtchen vor. Der Spieltitel „Trinke, wenn..“ wird so etwa mit: „du mal an einer Stange getanzt hast“ oder auch „du mal per Anhalter mit einem Fremden mitgefahren bist“ ergänzt.