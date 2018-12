Freund: „Wollen das Stadion zum Brodeln bringen“

Red Bull Salzburg hat am Donnerstag (21 Uhr MEZ) die Chance, die Gruppenphase der Europa League zum dritten Mal in der Klubgeschichte mit dem Punktemaximum abzuschließen. Mit einem Sieg bei Celtic Glasgow würde Österreichs Meister zudem RB Leipzig Schützenhilfe leisten. Ein Remis reicht Celtic, um den als Gruppensieger feststehenden Salzburgern ins Sechzehntelfinale zu folgen. Doch Salzburg-Sportboss Christoph Freund sagt im Krone-Interview in Glasgow (siehe Video oben): „Wir wollen das Stadion zum Brodeln bringen.“