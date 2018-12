Neureuther verzichtet auf Rennen in Alta Badia

Skirennfahrer Felix Neureuther wird bei den Technik-Rennen in Alta Badia wegen seiner Daumenverletzung nicht an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. In den Dolomiten stehen am Sonntag ein Riesentorlauf und tags darauf ein Parallel-Riesenslalom an. Der 34-Jährige hatte in Val d‘Isere mit einer Schiene an der Hand sein Comeback gegeben.