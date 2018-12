Peinlich! Real kassiert gegen Moskau Heim-Blamage

Negativ-Rekord

Gerne wird sich an die Partie aber wohl niemand im Real-Lager zurückerinnern, setzte es doch die höchste Europacup-Heimniederlage aller Zeiten. Während die Spanier ihre Chancen ausließen, präsentierten sich die Russen als Meister der Effizienz. Fedor Schalow traf nach einem Haken aus 15 Metern (37.). Georgi Schennikow erhöhte kurze Zeit später nach einem parierten Fernandes-Abschluss auf 0:2 (43.). Der Isländer Arnor Sigurdsson machte in der 73. Minute alles klar. Für Real war es die erste Heimniederlage in der Gruppenphase seit 2009. Gegen einen russischen Vertreter war es die erste Real-Heimniederlage seit einem 1:3 gegen Spartak Moskau im März 1991.