Städtischer Wanderführer zeigt Wiener Grätzel

Ergeben hat sich das Projekt in Kooperation mit JP Immobilien, ausgehend vom hauseigenen Magazin „Grätzelbericht“. Der Immobilienfirma liegt das Thema Grätzel schon länger am Herzen. „Wir merken, dass Wohnungsinteressenten nach gewachsenen Strukturen suchen, nach netten Lokalen, nach einer Art Dorfcharakter in der Umgebung. Das ist für die Leute sehr spannend, sie schätzen den persönlichen Faktor“, erklärt Martin Müller, Geschäftsführer von JP Immobilien.