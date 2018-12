Gruselpapst Alice Cooper kommt wieder nach Wien

Im August 2019 ist es exakt ein halbes Jahrhundert her, dass das erste Album der Grusel-Rockband Alice Cooper, „Pretties For You“, lautstark durch die Welt schallte. Seitdem ist auch Sänger Vincent Furnier unter diesem Alter Ego in die Annalen der Rockgeschichte eingegangen - und inspirierte ganze Generationen von Hardrock- und Metal-Acts.