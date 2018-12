ORF setzt noch im Advent auf Mord und Totschlag

Keine Frage: Krimis gehören zu den beliebtesten TV-Genres im deutschsprachigen Raum. Kein Wunder also, dass sämtliche TV-Sender diese auch 2019 wieder im Programm haben. Der ORF setzt noch im Dezember auf zwei neue „Landkrimis“ („Achterbahn“ mit Tobias Moretti am 12.12. sowie „Der Tote im See“ mit Maria Hofstätter am 19.12., jeweils um 20.15 Uhr in ORFeins), die durch die Nahbarkeit der Fälle und der Region wohl wieder für Top-Quoten sorgen werden.