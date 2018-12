Riesengewinn mit Suchtgift gemacht

Was mit vagen Hinweisen aus der Drogenszene begonnen hatte, endete für die Ermittler mit einem Riesenerfolg. Sogenannte Straßenläufer sollen in St. Pölten, Graz und Salzburg Marihuana verkaufen und immer rasch Nachschub parat haben. Das erfuhren steirische Fahnder im Herbst 2017. Intensive, länderübergreifende Erhebungen führten die Beamten schließlich auf die Spur eines Tschechen, der das Rauschgift beschaffte. Der 49-Jährige wurde observiert. Im Industriezentrum in Wolkersdorf schnappte die Falle dann zu: Der Verdächtige sowie zwei Tschetschenen - einer in Traun (OÖ), einer in St. Pölten gemeldet - wurden mit 4,5 Kilo „Stoff“ verhaftet.