Polizist bei Massenschlägerei schwer verletzt

Beim Hinunterwerfen wurde ein 29-Jähriger von einer Glasflasche am Kopf schwer und ein 16-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Unmittelbar danach eskalierte die Situation vollends und es kam zur Massenschlägerei mit etwa 20 Beteiligten. Die anwesende 44-jährige Mutter des verletzten 16-Jährigen gebärdete sich während der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den Polizeibeamten derart aggressiv, dass sie an einer möglichen Attacke auf einen Polizeibeamten gehindert werden musste. Sie wurde dabei verletzt und am nächsten Tag im Salzkammergutklinikum Vöcklabruck ambulant behandelt.