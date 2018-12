Rapid-Gegner Villarreal schmeißt Trainer raus

Calleja, der von 1999 bis 2006 selbst für Villarreal gespielt hatte, war seit September 2017 Chefcoach des ostspanischen Clubs. Villarreal belegt derzeit nach 15 Runden mit 14 Punkten nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. In der Europa-League-Gruppe G liegt das „gelbe U-Boot“ dagegen ungeschlagen vor den punktegleichen Rapidlern an der Spitze.