Bahnstreik legte Fernverkehr in Deutschland lahm

Auswirkungen auch in Österreich

Auch in Österreich sind Auswirkungen zu spüren: Der Fernverkehr zwischen Salzburg und München musste eingestellt werden, die Railjets von und nach Tirol, die normalerweise über die DB-Korridorstrecke fahren, mussten inneralpin über Zell am See umgeleitet werden. Aus diesem Grund haben die Züge derzeit eine um rund 90 Minuten verlängerte Fahrzeit.