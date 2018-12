Alaba mit neuer Liebe auf Bayerns Weihnachtsfeier

Traumpaar

Aber auch die Spieler haben den Abend genossen. So kam Arjen Robben zu seiner wohl letzten Bayern-Weihnachtsfeier mit Ehefrau Bernadien und Fliege, Anna Lewandowski, die Ehefrau von Doppe-Torschütze Robert überraschte indes in einem roten „Bade-Mantel“ aus Samt. Super-chic erschien hingegen Shalimar Heppner, die neue Freundin von David Alaba. Beim Oktoberfest traten die beiden erstmals gemeinsam öffentlich auf. Shalimar ist die Tochter von Star-Koch Frank Hepp­ner und soll schon über eine Jahr die neue Frau an Davids Seite sein.