Caps bauen bei Starkbaum-Debüt Tabellenführung aus

Österreichs Eishockey-Teamtorhüter Bernhard Starkbaum hat ein erfolgreiches Debüt für die Vienna Capitals gefeiert. Die Caps besiegten am Samstag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Dornbirn mit 4:1 und führen die Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung auf den KAC an.