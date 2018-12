„Ukrainische Matrosen sind keine Kriegsgefangenen“

Im Tauziehen zwischen Moskau und Kiew um 24 in Russland inhaftierte und angeklagte Seeleute zeichnet sich weiterhin keine Einigung ab. Auch der Vorschlag der ukrainischen Regierung von Präsident Petro Poroschenko, die Matrosen gegen in der Ukraine verurteilte russische Staatsbürger auszutauschen, ist abgelehnt worden. Die Ukrainer werden auch nicht als Kriegsgefangene betrachtet, so wie von Kiew bereits unmittelbar nach dem militärischen Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch behauptet wurde. „Im Einklang mit der Genfer Konvention von 1949 können sie nicht als Kriegsgefangene erachtet werden, da sich die Russische Föderation und die Ukraine weder in einem militärischem Konflikt noch im Krieg befinden“, heißt es von den russischen Ermittlern.