Scott Backcountry Patrol AP 30 Rucksack

Anders als ein wiederaufladbarer Akku haben die Superkondensatoren einen Lebenszyklus von über 500.000 Aufladungen. So kann man den 150 Liter Airbag des AP 30 zu Trainingszwecken praktisch unbegrenzt oft auslösen. Nach Gebrauch lässt sich der Airbag einfach zusammenfalten und wieder im Rucksack verstauen. Das absolut zuverlässige, 1.280 g leichte E1-System ist innerhalb von kurzer Zeit (max. Ladezeit: 20 Minuten) wieder funktionsfähig. Signalisiert wird dies von einem setilich am Rucksack angebrachten LED-Licht, das auf grün schaltet, sobald das System bereit für den erneuten Einsatz ist. Zusammen mit dem außergewöhnlichen und sehr funktionellen Design des Rucksacks bringt Scott so den bisher leichtesten, elektrischen Airbag-Rucksack auf den Markt. Das Alpride E1 System wird in der Saison 2018/2019 exklusiv bei Scott erhältlich sein.

Gewicht: ca. 1.390 g Rucksack + 1.280 g E1 Alpride-System = 2.670 g

Volumen Rucksack: 30 Liter

UVP: 900,00 Euro