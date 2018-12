Zwei Elfmeter! PSG lässt erneut Punkte liegen

Paris Saint-Germain hat sich im zweiten Ligaspiel in Folge einen Punkteverlust geleistet. Frankreichs Meister kam am Mittwoch bei Racing Straßburg nicht über ein 1:1 hinaus. Kenny Lala brachte die Gastgeber in der 40. Minute per Handelfmeter in Führung. Edinson Cavani glich für PSG ebenfalls per Strafstoß in der 71. Minute aus.