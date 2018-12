Gasflaschenbrand: Sperrzone wegen Explosionsgefahr

Ausnahmezustand am Dienstagvormittag im Industriegebiet Seyring in niederösterreichischen Gerasdorf: 32 Gasflaschen gerieten in Brand, ein Arbeiter wurde schwer verletzt. Die Flammen konnten zwar rasch gelöscht werden, doch es herrschte Explosionsgefahr. Ein Platzverbot im Umkreis von 150 Metern wurde ausgesprochen, rund 30 Anrainer mussten ihre Häuser verlassen. Nach 27 Stunden konnten die Einsatzkräfte schließlich Entwarnung geben, Mittwochmittag wurde die Sperrzone aufgehoben.