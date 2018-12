„Seniorenclub“-Legende Helli Reschl verstorben

Die am 18. April 1926 geborene Reschl kam über die Ausbildung am Konservatorium und einige Jahre als Soubrette an mehreren Landesbühnen Ende der 1960er-Jahre zum Team des „Seniorenclubs“. Dort war sie knapp 30 Jahre an der Seite der Ober Kurt Sobotka, Ossy Kolmann, Alfred Böhm und Rudolf Buczolich die „Frau Anni“.