Die Geschichten und Lieder der Steirer

Volkslieder wurden früher in allen Lebenslagen gesungen. Ob bei festlichen Ereignissen und traurigen Anlässen oder bei der täglichen Arbeit war es üblich, „a Liad oder an Jodler“ anzustimmen. In seinem neuesten Buch „Hoamathulz“ belauscht Karl Oswald aus Heimschuh die Volksliedseele der Steirerinnen und Steirer.