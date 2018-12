„Anna und die Apokalypse“: Weihnachten mit Zombies

Wenn man schon metzelt, dann bitte im Takt

Horror-Musical-Komödie nennt sich das Genre. Mit berühmten Vorbildern wie „The Happiness of the Katakuris“, „Shaun of the Dead“ und natürlich „Evil Dead“ - wobei der letztgenannte Film sogar in der Form von Easter Eggs auftaucht - ist der rote Faden gut sichtbar. Am Anfang wirkt es zwar noch so, als wäre die Geschichte, rund um die Schüler des kleinen, verschlafenen, schottischen Städtchen ein unbekannter Spin-Off von „Highschool Musical“, aber das erledigt sich alles nach dem Ausbruch der Epidemie. Fast jeder der Charaktere ist mit Fehlern und Stärken dargestellt und obgleich man als Zuseher nur auf das möglichst brutale Ausscheiden aus dem Leben wartet, so ist es doch gekonnt in Szene gesetzt. Manche Enden überraschen, andere Enden lassen uns mit einem wehmütigen Lächeln zurück. John McPhail macht aus dem Drehbuch von Alan McDonald und Ryan McHenry das Beste und hat einen Cast, den man nicht nur nach wenigen Minuten schon lieb gewonnen hat, sondern um den man sich wirklich sorgt.