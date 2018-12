LP: „Ich liefere live eine echte Rockshow ab“

In eine ganz andere Kerbe schlägt die Nummer „Die For Your Love“, die eine wundervolle Liebeserklärung an LPs aktuelle Freundin und ihre Familie ist. „Das ist einer meiner sogenannten ,Stay In The Game‘-Songs. Wenn man sich manchmal besser fühlen will, muss man auch für andere da sein.“ Ansonsten scheut sich LP auch nicht davor zurück, auf die Tagespolitik einzugehen und diverse Gesellschaftsverfehlungen anzuprangern. Seit ihrem letzten Album tat sich so einiges. Donald Trump wurde US-Präsident und die #MeToo-Kampagne hat die Gesellschaft aufgerührt. „Mir geht es als Mensch um Zusammenhalt, Inklusion, Gleichberechtigung und Diversität. Das Internet heute finde ich ja fast witzig. Da sitzen Leute mit ihren breiten Ärschen auf der Couch und versprühen ungefragt ihre Meinungen. Wenn du wirklich etwas an dieser Welt verändern willst, dann hebe deinen Hintern und geh zumindest zur Wahl. Nur so kann etwas funktionieren.“