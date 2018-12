Nordische Kombination: Fritz und Rehrl im Top 7

Die Steirer Martin Fritz und Franz-Josef Rehrl haben am Sonntag im letzten Weltcup-Rennen vor dem Heimweltcup in Ramsau Top-Ten-Plätze erreicht. Fritz schaffte beim nächsten Sieg des Norwegers Jarl Magnus Riiber in Lillehammer als Fünfter sein bisher bestes Weltcupresultat. Der am Freitag drittplatzierte Rehrl landete auf Rang sieben. Ex-Weltmeister Bernhard Gruber wurde Zwölfter.