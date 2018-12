Rendi-Wagner: „Arbeitnehmer kommen zur SPÖ zurück“

Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erwartet, dass die Arbeitnehmer zu ihrer Partei zurückkehren, sobald die Sozialpolitik der Koalition spürbar wird. In diesem Zusammenhang kritisierte sie in der ORF-„Pressestunde“ unter anderem die Reform der Mindestsicherung, die am Rücken der Schwächsten, auch der Kinder ausgetragen werde. Die Lebensumstände der Menschen in Österreich zu verbessern, hatte sie bereits am Mittwoch im krone.at-Livetalk mit Katia Wagner angekündigt.