Gelingt der SPÖ mit Rendi-Wagner das Comeback?

Der eher unrühmliche Abgang von Christian Kern, Streitigkeiten in der Partei sowie das Straucheln in der Oppositionsrolle haben die SPÖ in den vergangenen Monaten viele Sympathien gekostet. Mit der frisch gekürten Parteichefin Pamela Rendi-Wagner soll nun alles anders werden. Aber kann es das auch? Dieser und mehr brennenden Fragen stellt sich die Bundesparteivorsitzende heute - Livestream oben - im Talk mit Katia Wagner. Die weiteren Gäste: SPÖ-Abgeordneter Josef Cap, „profil“-Herausgeber Christian Rainer und OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.