Kombi: Seidl mit „Beinen aus Kaugummi“ auf Platz 8

Im dritten Einzelbewerb der Saison haben die österreichischen Kombinierer erstmals keinen Weltcup-Podestplatz erreicht. Ruka-Sieger Mario Seidl belegte am Samstag in Lillehammer in der ersten Massenstartkonkurrenz seit fast zehn Jahren Rang acht. Den Sieg nach 10 km Langlauf und einem Normalschanzensprung sicherte sich wie am Vortag der Norweger Jarl Magnus Riiber.