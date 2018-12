Zehnte Runde soll neue Kampfmaßnahmen abwenden

Am vergangenen Montag war es in ganz Österreich zu einem zweistündigen Stopp im Zugverkehr gekommen. 670 Züge - davon 70 im Fernverkehr - standen für die Dauer des angekündigten Warnstreiks still. Eine Einigung war nicht zustande gekommen. Die soll es nun geben, um weitere Kampfmaßnahmen zu verhindern.