Schluss mit der Qual bei der Balloutfitwahl

In der Ballsaison darf sich jede Frau als Königin der Nacht fühlen. Doch welches Outfit bringt frau so richtig zum Strahlen, sind kleine Beauty-Schummeleien erlaubt und was tut man, wenn man keine Unsummen für ein neues Traumkleid ausgeben möchte? Wir haben die Tipps, damit die rauschende Ballnacht perfekt wird!