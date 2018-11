Fußballer erfuhr von Kollegen, dass er tot ist

Um eine Spielverschiebung zu erzwingen, hat ein irischer Unterhaus-Klub besonders tief in die Trickkiste gegriffen. Und verirrte sich dabei in der Abteilung „Unverschämt makaber“. Drittligist Ballybrack FC verlautbarte via Social Media den Tod eines Spielers, der bei einem Unfall verunglückt sei. Der Angesprochene erfuhr erst später von seinen Familienmitgliedern - quietschlebendig - von seinem „Ableben“.