Hatebreed: „Sind von Paul McCartney inspiriert“

Warst du in jungen Jahren, wie viele andere Musiker, eher egogetrieben und hast das Teamwork und die Gemeinschaftlichkeit erst über die Jahre erlernt?

Da ist schon was dran. Ich hatte aber immer die Hoffnung, dass Hardcore und Metal den Weg des Hip-Hop einschlagen würden. Dass 100 verschiedene Musiker genauso viele Songs kreieren könnten und die Welt beherrschen. So lief es aber nicht, denn der Hip-Hop hat gewonnen. Ich bin ungefähr im selben Alter von Lil‘ Wayne und er ist immer noch relevant, größer als je zuvor und verkauft fünf bis zehn Millionen Alben. Wir haben dieses Modell der Mixtapes nie geschafft, das war ein Fehler. In unserer Zunft haben wir uns zu stark nach den Managern und Labels gerichtet. Ich will sie jetzt nicht beleidigen, aber sie sind sehr kontrollbasiert und irgendwie wie eine Helikoptermutter. Sie wollen die Karrieren ihrer Bands fokussiert und gleich halten. Würde ich Tom Araya für einen Hatebreed-Song kriegen, würde ich ihn sofort bezahlen - er verdient es ja auch. So leicht ist das aber leider nicht, denn die Labels müssen sich erst einmal einigen und genau da war der Hip-Hop klüger. Sie haben sich emanzipiert, drehten ihre Filme und erschufen ihre eigene Mode. Wenn du aber von der Gnade deines Labels abhängig bist, dann kannst du noch so viele Songs fertig haben, du wirst nie entscheiden, wann sie erscheinen. Der Hip-Hopper haut einfach sein Mixtape raus - wann immer er das möchte. So etwas kann deine Karriere über Nacht verändern. Viele haben plötzlich zwei Millionen Facebook-Fans und sind im Internet in aller Munde. Das steigert sich mit jedem Mixtape und ich hoffe, dass das der nächsten Generation an Metal- und Hardcore-Bands gelingt. Mit meinem Jasta-Projekt konnte ich mich etwas emanzipieren und spürte zumindest einen Hauch dessen, was mir vorschwebt. Vielleicht kann ich zumindest dort noch etwas in die Richtung forcieren, ohne dass ich mich den Mechanismen eines Labels beugen muss.