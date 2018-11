Melania Trump sorgt mit Weihnachtsdeko für Spott

Die First Lady hat die Weihnachtsdekoration im Weißen Haus vorgestellt. Doch die roten Bäume in der Ost-Kolonnade gefallen nicht jedem: Im Netz schütten die User Hohn und Spott über Melania aus. Und auch die unnatürliche Handhaltung der First Lady und ihr entrückter Blick beim für die Fotografen nachgestellten Schmücken der Bäume ist vielen negativ aufgefallen.