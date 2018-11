Sextäter (16) sofort vom Unterricht suspendiert

Ein 16-Jähriger, der in einer Berufsschule in Vöcklabruck einer Kollegin ein Messer an die Kehle hielt und zwei weitere Mitschülerinnen sexuell attackierte, ist von der Schule ausgeschlossen worden. Ein 15-Jähriger, der mit einem Freund auf einer Busfahrt in Ach-Hochburg 40 Kinder mit Pistole und Messern bedrohte, besucht weiter den Unterricht.