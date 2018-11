Sex-Täter drohte Mädchen in Schule mit Messer

Auch auf Brüste gegriffen

Dabei stellte sich heraus, dass der jugendliche Verdächtige sowohl am 6. November als auch am 12. November, also einen Tag nach der Messerattacke, in der Berufsschule zwei andere 15-jährige Mitschülerinnen sexuell attackiert hatte. Er soll ihnen dabei auch auf die Brüste gegriffen haben, so die Vorwürfe.