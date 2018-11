Bus-Pistolero (15) darf in seiner Klasse bleiben

Mit zwei Messern und einer Gasdruckpistole zielten zwei Burschen (15 und 16) in einem Schulbus im Innviertel auf 40 Schüler. Der 15-jährige Bus-Pistolero geht in die HTL in Braunau, hatte dort sein Waffenarsenal im Spind versteckt. Er wird angezeigt, darf aber weiter in seiner Klasse sitzen.