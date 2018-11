Mickelson besiegt Woods und kassiert 9 Millionen

Phil Mickelson hat am Freitag in Las Vegas eine hochdotierte Golf-Exhibition („The Match“) gegen den 14-fachen Major-Sieger Tiger Woods (beide USA) für sich entschieden. Der fünffache Major-Gewinner kassierte für seinen Erfolg am vierten Loch des Stechens des Lochwettspiels (Match Play) den Jackpot von neun Millionen Dollar (7,9 Millionen Euro).